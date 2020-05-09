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Дмитрий Губерниев: «Улицы переполнены весь день, празднично. Боюсь представить последствия»

22:20
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уличные гуляния жителей Сходни в связи с празднованием Дня Победы во время пандемии коронавируса.

«Народу на Сходне много, толпы, компании, весело, празднично! Улицы переполнены весь день, на детских площадках радость, смех. Эх... Даже боюсь представить последствия», — написал Губерниев в Telegram.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

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