Дмитрий Губерниев: «Улицы переполнены весь день, празднично. Боюсь представить последствия»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уличные гуляния жителей Сходни в связи с празднованием Дня Победы во время пандемии коронавируса.

«Народу на Сходне много, толпы, компании, весело, празднично! Улицы переполнены весь день, на детских площадках радость, смех. Эх... Даже боюсь представить последствия», — написал Губерниев в Telegram.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.