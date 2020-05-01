Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

«Маски — здорово. Только их нет в аптеках!» Реакция Губерниева на решение правительства Подмосковья

19:40
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение правительства Московской области внедрить систему обязательного ношения защитных масок в регионе из-за пандемии коронавируса с 12 мая.

— Маски — это здорово, только их нет в аптеках! — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 1 169 летальных исходов, вылечились 13 220 человек.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир