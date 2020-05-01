«Маски — здорово. Только их нет в аптеках!» Реакция Губерниева на решение правительства Подмосковья
19:40
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение правительства Московской области внедрить систему обязательного ношения защитных масок в регионе из-за пандемии коронавируса с 12 мая.
— Маски — это здорово, только их нет в аптеках! — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.
По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 1 169 летальных исходов, вылечились 13 220 человек.
Реакция Губерниева на решение о внедрении системы обязательного ношения масок pic.twitter.com/iHZj6A8cRS— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 1, 2020
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