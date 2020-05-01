Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение правительства Московской области внедрить систему обязательного ношения защитных масок в регионе из-за пандемии коронавируса с 12 мая.

— Маски — это здорово, только их нет в аптеках! — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 1 169 летальных исходов, вылечились 13 220 человек.