«Настоящие герои!» Губерниев снова поддержал российских медиков

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал новую фотографию. Российский журналист поддержал медицинских работников во время пандемии коронавируса.

«Всем привет! И снова хочу поддержать наших дорогих медиков! Врачей, фельдшеров, медсестер, нянечек, водителей скорой помощи, всех без исключения! Вы находитесь на передовой, многие из вас работают сутки напролет, вы спасаете наши жизни и наше здоровье! Многие из вас неделями не видят своих родных и близких, вы по-настоящему защищаете Родину! Спасибо Вам! Отдельно хочу поддержать студентов-медиков , которые уже призваны на помощь! Ребята, держитесь! Знаю, как вы все устали, как измотаны до предела! Работники медицины — вы настоящие герои! Спасибо!» — подписал фото Губерниев.

Ранее комментатор уже обращался к медикам со словами поддержки в своем Instagram.

По последним данным Worldometers на 26 апреля, всего выявлен 2 938 729 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 203 798 человек, выздоровело — 841 515.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 26 апреля зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.