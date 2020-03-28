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Губерниев призвал россиян сидеть дома и не устраивать пикники

14:15
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал поведение россиян во время пандемии коронавируса COVID-19.

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник! Ребята, если мы так еще погуляем, но скоро нам точно ***! Россия — сиди уже дома!» — написал в Telegram Губерниев.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 607 965 человек. Умерших — 28 125, выздоровевших — 132 688. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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