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Италия — вторая в мире страна с 20 тысячами смертей от коронавируса

19:30
Мужчина в медицинской маске возле Миланского собора. Фото Reuters
Мужчина в медицинской маске возле Миланского собора. Фото Reuters

Италия стала второй в мире страной, в которой зафиксировано 20 тысяч смертей от коронавируса.

По последним данным в стране умерло 20 465 человек (566 за сегодня). Первой страной в мире, преодолевшей отметку в 20 тысяч смертей, стали США (22 875 на данный момент).

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 887 415 человек. Зафиксировано 117 561 летальный исход от инфекции, вылечились 438 072 человека.

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