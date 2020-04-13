Италия стала второй в мире страной, в которой зафиксировано 20 тысяч смертей от коронавируса.

По последним данным в стране умерло 20 465 человек (566 за сегодня). Первой страной в мире, преодолевшей отметку в 20 тысяч смертей, стали США (22 875 на данный момент).

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 887 415 человек. Зафиксировано 117 561 летальный исход от инфекции, вылечились 438 072 человека.