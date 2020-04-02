Источник: у одного из спортсменов на базе в Новогорске выявлен коронавирус

У одного из спортсменов, проживающих в Новогорске обнаружен коронавирус, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Сейчас на базе находятся гимнасты и несколько команд по синхронному плаванию. Всего во время карантина из-за пандемии в Новогорске занимаются 122 спортсмена.

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188.

На 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.