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Источник: Россия приостановит международное авиасообщение с полуночи 4 апреля

17:59
Аэропорт «Шереметьево». Фото Википедия.
Аэропорт «Шереметьево». Фото Википедия.
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Россия полностью остановит авиасообщение с полуночи 4 апреля, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из крупных российских авиакомпаний. Указано, что будут приостановлены и все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Исключение составили полеты, связанные с вывозом россиян из-за рубежа и иностранцев за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200403/1569550435.html

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