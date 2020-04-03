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Источник: дочь Ивана Охлобыстина заболела коронавирусом

16:54
Дочь Ивана Охлабыстина. Фото Instagram.
Дочь Ивана Охлабыстина. Фото Instagram.
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У дочери известного актера Ивана Охлобыстина обнаружили коронавирус. 22-летняя Анфиса не исключает контакт с инфицированным, сообщает Telegram-канал «112».

Врачи оставили ее дома, так как она не попадает в группу риска.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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