Источник: дочь Ивана Охлобыстина заболела коронавирусом

У дочери известного актера Ивана Охлобыстина обнаружили коронавирус. 22-летняя Анфиса не исключает контакт с инфицированным, сообщает Telegram-канал «112».

Врачи оставили ее дома, так как она не попадает в группу риска.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.