Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о возможном допуске российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр-2023.

«Ничего неизвестно пока. В каком статусе будут спортсмены выступать, как они будут отбираться. И если будут отбираться, то будут ли участвовать на Олимпиаде. Я в это не верю», — сказала Винер «СЭ».

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.