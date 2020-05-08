Инфекционисты спрогнозировали возможный пик коронавируса в России

Врач-инфекционист Валерий Безносенко высказал предположение, что в России может не быть выраженного пика эпидемии коронавирусной инфекции.

— Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад, — заявил эксперт в интервью РБК.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что принятые карантинные меры могли помочь России избежать резкого роста количества больных на первом этапе эпидемии.

В то же время специалист считает, что сложно провести прямую корреляцию между ограничительными мерами и характером пика эпидемии.

По последним данным на день 8 мая, в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.