Инфекционисты объяснили скачки числа заболевших в России за неделю

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов рассказал, что скачки заболевших коронавирусом в России могут говорить о скором выходе на плато заболеваемости. За последнюю неделю ежедневный прирост зараженных в России колебался от 4,2 до 6 тысяч заболевших.

— Народ просто испугался, — приводит РБК слова Сапронова. — Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие коронавирусом, и люди осознали серьезность ситуации. Возможно, Россия выйдет на плато к концу мая, или даже чуть раньше.

В свою очередь, инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев не считает, что ситуация в стране стала менее напряженной.

— К сожалению, о плато это не говорит, — цитирует РБК Малышева. — Если смотреть на число новых случаев, то получается вроде бы прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжело больных — сейчас их ежедневно 1 800 человек в стране. О выходе на плато можно будет говорить, когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных их больниц или когда общее число заболевших будет равняться числу выздоровевших. Россия выйдет на плато не раньше начала июня.