Инфекционист считает, что пик заболевания коронавирусом в России наступит через 1,5-2 месяца

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что пик заболевания коронавирусом наступит в России через полтора-два месяца. Он также предупредил, что количество заразившихся будет расти, поскольку сейчас «идет разгар» заболевания.

— Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были, — цитирует «РИА Новости» Малышева. — К сожалению, количество умерших также будет нарастать.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 102 320 случаев заражения коронавирусом. 136 116 человек умерли, 525 435 выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.