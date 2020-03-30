Игорь Николаев сдал отрицательный анализ на коронавирус

Российский певец Игорь Николаев, являющийся болельщиком «Локомотива», сообщил, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

— Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! — написал певец в Instagram. — Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.