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Игорь Николаев сдал отрицательный анализ на коронавирус

08:58
Игорь Николаев. Фото Instagram.
Игорь Николаев. Фото Instagram.
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Российский певец Игорь Николаев, являющийся болельщиком «Локомотива», сообщил, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

— Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! — написал певец в Instagram. — Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!

Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»??? Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!??#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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