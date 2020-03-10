Игорь Лебедев: «Если хотим реально бороться с коронавирусом, то нужно проводить матчи без зрителей. И закрывать метро»

Депутат Госдумы, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении запрета проведения массовых мероприятий (в том числе и футбольных матчей премьер-лиги) с числом участником свыше 5000 человек.

— Мне не понятны полумеры. Откуда взялась эта цифра — 5000? Где логика? А если на футбольный матч придет 4 тысячи, занчит, игра состоится? — задается вопросами Лебедев.

— Согласно указу, да.

— А как вы определите 5000 болельщиков? Кто первый пришел на стадион, тот и посмотрел игру? И опять же — откуда взялась именно эта цифра? На чем у нас люди, как правило, едут на работу?

— На метро.

— Вот. В час пик сколько человек находится в метро? Согласитесь, что если проводить активную борьбу с эпидемией вируса в Москве, то тогда нужно начинать ее с метро. Именно там есть серьезная опасность заболеть.

А в принципе, если мы реально хотим победить вирус, то тогда нужно последовать примеру Италии, где проводятся матчи без зрителей или игры вообще отменяются. По этому пути уже идет Лига чемпионов. Ну что это за борьба? 5000... В метро самый большой римк заболеть. Разве нет? Тогда закрывайте метрополитен и общественный транспорт. Отмените занятия в школах и посадите весь город на карантин.

— Как можно закрыть метро? Весь город встанет

— Ну а тогда, что это за полумеры? Почему 5 тысяч могут прийти на стадион, а остальные — нет? То есть 4999 и один человек, заболевший коронавирусом, могут посетить игру, а 5001 — нет? Хм. У нас сейчас предстоят очень красочные матчи. ЦСКА — «Зенит» вообще топ! Непонятные решения...

— Как дальше будет развиваться ситуация?

— Все зависит от того, с какой скоростью коронавирус будет распространяться в Москве и вообще в нашей стране. На сегодняшний день мы пока не понимаем объективной картины. Если все довольно спокойно, то к чему вообще этот указ? А если у нас складывается тяжелая ситуация, то почему нам толком никто ничего не разъясняет? В Италии каждый день появляются сводки. Болельщикам понятно, почему там остановили серию А. А у нас, вроде как, все относительно тихо и спокойно, эпидемий нет, но мы ограничиваем количество болельщиков до 5 тысяч.

Или вообще проводим игры без зрителей, или не трогаем эту тему! Повторяю, если мы хотим реально бороться с эпидемией, то надо проводить матчи без зрителей. И закрывать метро. (Виталий Айрапетов)

В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля