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Игорь Акинфеев открывает первый Кубок России по Киперболу

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев запускает первый Кубок России по Киперболу.

В турнире примут участие четыре команды: ЦСКА, «35 Друзей Акинфеева», «Амкал» и 2DROTS. Заявка команд состоит из трех игроков, двое из которых — вратари.

Кубок России по Киперболу даст старт новой программе «Это Кипербол, брат!». Резиденты шоу — ведущий Константин Анисимов, комментатор Роман Нагучев и Акинфеев.

В первом выпуске «Это Кипербол, брат!» ЦСКА сыграет с командой «35 Друзей Акинфеева». В составе армейцев выступят вратари Данила Боков и Владислав Тороп, а также киберспортсмен — Александр Шимарданов. За друзей Акинфеева сыграют Маринато Гилерме, Александр Филимонов и Артем Халилов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hI1ymxcVlvk
Игорь Акинфеев
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