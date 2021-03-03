Губерниев: «У Быстрова огромный. Боня никогда еще таких не видела»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания телеведущей Виктории Бони в адрес бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова.

«У Быстрова просто огромный, я бы даже сказал огромнейший. Уверен, что Боня никогда таких не видела. Она просто не выдержит его, сидела бы да молчала лучше. Мы переодеваемся с ним в одной гримерке, все всегда приходят посмотреть», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня в интервью «СЭ» заявила, что у Владимира Быстрова «все размером с наперсток».

(Владимир Пушкарев)

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