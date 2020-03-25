Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Губерниев требует от Минспорта наказания для спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин

14:58
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает необходимым наказывать спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин в период пандемии коронавируса.

— По поводу спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин! Им, лбам здоровым, может и ничего, но они могут являться переносчиками и заразить людей вокруг! — написал Губерниев в Telegram. — А это опаснее втройне! Надеюсь на жесткую реакцию Минспорта!

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир