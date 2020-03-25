Губерниев требует от Минспорта наказания для спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает необходимым наказывать спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин в период пандемии коронавируса.

— По поводу спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин! Им, лбам здоровым, может и ничего, но они могут являться переносчиками и заразить людей вокруг! — написал Губерниев в Telegram. — А это опаснее втройне! Надеюсь на жесткую реакцию Минспорта!

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется