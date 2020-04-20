Губерниев рассказал о вопиющем случае с коронавирусом в Подмосковье

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале рассказал о проблемах в борьбе с коронавирусом в Подмосковье.

«Пациент, с первыми признаками коронавирусной инфекции (отсутствие обоняния, сухой кашель, температура), вызывает врача на дом по месту нахождения в Московской области (прописка и прикрепление к поликлинике в Москве), — написал Губерниев. — С горем пополам приходит врач (а точнее даже фельдшер), которая с порога начинает ворчать, что пациенту надо ехать в поликлинику по месту прописки и лечится там. Получая логичный вопрос, а как можно ехать на общественном транспорте с температурой в Москву в разгар пандемии, бабуля-врач сказала, что вообще ей все равно. После пяти минут бесполезного трепа все же послушала пациента и поставила диагноз «бронхит» и промежуточный диагноз «левосторонняя пневмония». После вопроса, а не стоит ли сдать анализ на коронавирус при таких симптомах (плюс пациент контактировал с сотнями человек в день по роду деятельности), врач сказала, что «не выдумывай» и «хватит на себя беду накликивать» (спасибо, что не посоветовала в качестве лечения через плечо поплевать и вокруг себя покрутиться). Выписала больничный до пятницы (на пять дней!), а совместно проживающих членов семьи послала на работу. На вопрос про закон о карантине на 14 дней всех, у кого есть признаки ОРВИ и членов их семей, врач сказала: «это в вашей Москве так, а у нас (в ближайшем Подмосковье), такого нет» (при этом и пациент, и супруга пациента работают в Москве). Это мои хорошие знакомые, к вопросу о фейках».

— Так, приятные новости! Власти Подмосковья оперативно отреагировали на публикацию, людям из Раменского района будет оказана своевременная помощь! Так и должно быть! С верой в здоровое и справедливое Подмосковье! — написал через час после первого сообщения Губерниев.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 452 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 168 781 человек, выздоровели 642 635.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.