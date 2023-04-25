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Губерниев рассказал о своих любимых комментаторах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своих любимых комментаторах.

«На футболе я в полном восторге от работы Пирожкова, он огромный молодец, мне как болельщику его не хватает на матчах чемпионата страны. Он блестящий комментатор — умный, тонкий, понимающий футбол. Мне нравится Минин, Керимов, Генич великолепен по-прежнему. Не хочу никого обидеть, дальше можно продолжать: Трушечкин, Черданцев, Неценко, Нагучев — ребята стараются, большие молодцы. На футболе и хоккее я люблю слушать Дениса Казанского. У нас мощнейшие хоккейные комментаторы, все блистательные: Хаванов, Божко, Скворцов, младший Гимаев, Мосалев, конечно же, Дима Федоров. На лыжах работают великолепный Легков, прекрасный Сева Соловьев, замечательный Илья Трифанов. Люди растут! Я сам комментировал лыжи и буду комментировать, когда биатлона не будет. Но биатлону приоритет», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Губерниев является четырехкратным лауреатом премии ТЭФИ. В его активе победы в номинациях «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы», «Спортивная программа» и «Ведущий информационной программы».

Дмитрий Губерниев
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