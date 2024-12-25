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Сегодня, 13:00

Губерниев назвал лучших спортсменов 2024 года

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого он считает лучшим спортсменом 2024 года.

«Главные герои 2024 года для меня — это каноист Захар Петров, пловцы Илья Бородин и Мирон Лифинцев, — сказал Губерниев «СЭ». — Но я все-таки выделю Петрова. Он не плыл по течению, преодолевая очень многое. Даже в его команде говорили: «Ты собрался на Олимпиаду в Париж? Ты что — предатель?» Но Захар выдержал, прошел через все трудности и сложности и выступил в Париже. Спортсмен со своей позицией, не побоялся и стал героем спорта. И хочу отметить Евгения Архипова, президента Федерации по гребле за такой выдающийся год».

Губерниев также назвал лучших спортсменов 2024 года в игровых видах спорта.

«Конечно, это хоккеист Сергей Бобровский и суперзвезда мирового волейбола Арина Федоровцева. И еще Никита Кучеров, который вошел в пятерку лучших игроков в истории НХЛ по количеству результативных передач за сезон. Вот такая шестерка лучших спортсменов года по моему мнению», — добавил Губерниев.

Сергей Бобровский&nbsp;&mdash; лучший спортсмен 2024 года. Лучший спортсмен России-2024. Бобровский — стена №1!

Ранее Бобровский был признан спортсменом 2024 года по версии «СЭ». В голосовании приняли участие 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания.

Дмитрий Губерниев
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