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Губернатор Подмосковья считает, что пропускной режим необходим и на майские праздники

21:13

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что пропускной режим и другие огранчительные меры в регионе необходимо сохранить в том числе на майские праздники.

— Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники, — цитирует 360tv.ru Воробьева. — Система (здравоохранения) работает, есть свободные койки с кислородом и ИВЛ. Есть лекарства и все необходимое. Это значит, что пациенты, жизнь которых в опасности, получают необходимую помощь. Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек. Задействовать все резервы.

Каждый из нас сегодня следит за своими симптомами. Некоторым — прямо скажем — страшно, когда появляется кашель и, не дай Бог, температура, на которые раньше обращал мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас — как можно больше людей диагностировать на КТ.

По состоянию на 27 апреля в Подмосковье зафиксировали 9708 случаев заражения коронавирусом. 286 человек вылечились. Умер от COVID-19 в регионе 71 человек.

Дополнительная информация:

https://360tv.ru/news/obschestvo/gubernator-podmoskovja-nazval-nuzhnym-propusknoj-rezhim-vo-vremja-majskih-prazdnikov/

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