Губернатор Подмосковья — о коронавирусе: «В следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период»
18:20
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с главными врачами подмосковных больниц в формате видеоселектора по поводу пандемии коронавируса.
— Главная цель нашего общения — это поддержка, это еще раз просьба о мобилизации, максимальной вовлеченности в связи с пандемией коронавируса, — приводит слова Воробьева официальный сайт правительства Московской области. — Процедура самоизоляции начала давать результат. Это факт. Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга.
Дополнительная информация:
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/gubernator-provel-soveshanie-s-glavnymi-vrachami-podmoskovnykh-bolnic-v-formate-videoselektora
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