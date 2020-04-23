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Губернатор Подмосковья — о коронавирусе: «В следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период»

18:20
Видеоселекторное совещание Андрея Воробьева. Фото Правительство Москвы
Видеоселекторное совещание Андрея Воробьева. Фото Правительство Москвы
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с главными врачами подмосковных больниц в формате видеоселектора по поводу пандемии коронавируса.

— Главная цель нашего общения — это поддержка, это еще раз просьба о мобилизации, максимальной вовлеченности в связи с пандемией коронавируса, — приводит слова Воробьева официальный сайт правительства Московской области. — Процедура самоизоляции начала давать результат. Это факт. Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга.

Дополнительная информация:

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/gubernator-provel-soveshanie-s-glavnymi-vrachami-podmoskovnykh-bolnic-v-formate-videoselektora

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