Григорян рассказал, когда ему последний раз было страшно за свою жизнь

Экс-главный тренер «Тамбова» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян в интервью с «СЭ» рассказал, когда последний раз действительно переживал за свою жизнь.

— Когда вам последний раз было страшно за свою жизнь?

— Когда я служил в армии, в мотострелковой части. Были эпизоды на учении, когда было действительно страшно.

— Что за эпизоды?

— Ну мы же пехотинцы, служба в пехоте непростая. Ходим с оружием. Там было очень много национальностей: казахи, узбеки. Возникали конфликты, а мы все вооружены. Только в армии и было страшно за свою жизнь.

— Сейчас вы боитесь смерти?

— С возрастом я стал понимать, что чего-то бояться нет смысла. Смерть — наш попутчик. Мы думаем, что это что-то страшное и невозможное. На самом деле нет. Этот попутчик преследует нас с самого рождения.

— Вы перестали бояться смерти именно после армии?

— Почти так. Может быть, на пенсии я напишу про эти случаи в своей автобиографии. Сейчас я про них говорить не намерен.

(Владимир Пушкарев)