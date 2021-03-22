Экс-главный тренер «Тамбова» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян в интервью с «СЭ» прокомментировал вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карбахе.

— Вы работали в Армении в период войны с Азербайджаном. Было ли страшно?

— Там не было страха. Было совсем другое состояние, особенно у местных игроков. Скажу как есть — у всех армян это очень интимная тема. Я работал в достаточно большом клубе. Чтобы было понятно, у нас сотрудники команды были на войне и получили ранения. Трое из них погибли. С одним я успел подружиться — он очень большой человек с огромной душой и чистыми помыслами. Я думаю, что большинство местных футболистов до сих пор не пришли в себя.

— Тяжело ли было настраивать игроков на матчи, когда они думают совершенно о другом?

— В этой ситуации я могу ответить только одно. Многие говорят, что все находились в одинаковых условиях. Пусть это прозвучит цинично, но в данной ситуации это совершенно не так. Речь идет об очень большой трагедии для всех армян.

— Что вы думаете о конфликте в Нагорном Карабахе?

— Это дело армянского народа. Эта война принесет очень большие изменения в жизнь страны, в ее экономике. Внутри себя я заметил, что настала пора измениться ментально. На этой войне было положено несколько тысяч молодых пацанов с обеих сторон. А кто за это будет отвечать? Это были лучшие ребята, они защищали свою страну, были на передовой. У меня возникло очень много вопросов, на которые я дал ответ самому себе.

(Владимир Пушкарев)