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Сегодня, 23:07

Госдума совместно с Минспорта, ФМБА и МВД проведет круглый стол по восстановлению в правах РУСАДА

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет обсуждаться на круглом столе в Госдуме с участием представителей Министерства спорта, администрации президента, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Министерства внутренних дел (МВД).

«В ближайшее время, 9 декабря, мы проводим круглый стол по заявлению Витольда Баньки, который сказал, что РУСАДА будет восстановлено в правах, когда российское законодательство будет соответствовать международным требованиям. Вот по этому вопросу мы собираемся. Я даже написал запрос Баньке — пусть четко ответит нам, с чего это вдруг наше законодательство не соответствует. Пусть напишет нам, иначе это все пока только на уровне его заявлений. Посмотрим: если это действительно не противоречит позиции российской стороны, может быть, мы и будем готовы синхронизировать наше законодательство с мировым.

В круглом столе примет участие не только комитет Госдумы по физкультуре и спорту, но и все заинтересованные стороны: мы пригласили и РУСАДА, и несколько спортивных федераций, и Минспорт, и администрацию президента, и ФМБА, и даже МВД — для того, чтобы четко услышать все позиции», — сказал Свищев «Газете.Ru».

РУСАДА было повторно лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу ВАДА в декабре 2019 года в связи с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/05/19199695.shtml
Дмитрий Свищев
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