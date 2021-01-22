Гордон: «Беру назад свои слова о том, что Канделаки умна»

Украинский журналист Дмитрий Гордон усомнился в том, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки очень умна.

«Тина Канделаки — очень сексуальная девушка. Я ее знаю давно. В ней есть два очень важных достоинства. Она очень умна. Нет, не так выражусь. Она очень образована. Насчет очень умна беру свои слова назад. Если бы она была умна, Тина вела бы себя иначе в целом ряде ситуаций, связанных с ее «государственническими» взглядами», — цитирует Гордона oSporte TV.