Голованов: «В парных репортажах такого наслушался от коллег! Ну, например: «Он рыцарь и мозга, и костей»

Известный спортивный комментатор Андрей Голованов в интервью «СЭ» рассказал о забавных оговорках в эфире.

— В эфире без конфузов не бывает. В этом смысле тебе тоже есть что вспомнить?

— Ой, в парных репортажах такого наслушался от коллег! Ну, например: «Он рыцарь и мозга, и костей». В другой раз прозвучала похвала в адрес капитана женской сборной Германии Биргит Принц: «В мировом футболе она настоящая персона нон грата». Или: «У хоккеиста сборной России Андрея Яханова родился сын. И мы, комментаторы, присоединяемся к этому радостному событию».

Впрочем, я тоже однажды облажался. 1996 год, матч ЦСКА — «Динамо», в борьбе за мяч сошлись капитаны — Бушманов и Кобелев. «О! — воскликнул я. — Два капитана. Прямо как у Жюля Верна».

Сразу понял, что сморозил глупость. Знаю же, что «Два капитана» написал Каверин, а у француза — «Пятнадцатилетний капитан». В детстве обе книжки прочел. Но вот нашло затмение...