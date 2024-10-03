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Голованов: «В парных репортажах такого наслушался от коллег! Ну, например: «Он рыцарь и мозга, и костей»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный спортивный комментатор Андрей Голованов в интервью «СЭ» рассказал о забавных оговорках в эфире.

— В эфире без конфузов не бывает. В этом смысле тебе тоже есть что вспомнить?

— Ой, в парных репортажах такого наслушался от коллег! Ну, например: «Он рыцарь и мозга, и костей». В другой раз прозвучала похвала в адрес капитана женской сборной Германии Биргит Принц: «В мировом футболе она настоящая персона нон грата». Или: «У хоккеиста сборной России Андрея Яханова родился сын. И мы, комментаторы, присоединяемся к этому радостному событию».

Впрочем, я тоже однажды облажался. 1996 год, матч ЦСКА — «Динамо», в борьбе за мяч сошлись капитаны — Бушманов и Кобелев. «О! — воскликнул я. — Два капитана. Прямо как у Жюля Верна».

Сразу понял, что сморозил глупость. Знаю же, что «Два капитана» написал Каверин, а у француза — «Пятнадцатилетний капитан». В детстве обе книжки прочел. Но вот нашло затмение...

Андрей Голованов (справа) и&nbsp;Виктор Гусев на&nbsp;ЧМ-2014 по&nbsp;хоккею в&nbsp;Минске. Андрей Голованов: «Короткую программу Плющенко комментировал вслепую. Когда закончил, вся студия Первого канала зааплодировала»

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