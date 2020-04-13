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Голикова сообщила, что нарастание числа заболевших коронавирусом ожидается на этой неделе

16:18
Татьяна Голикова. Фото svpressa.ru.
Татьяна Голикова. Фото svpressa.ru.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявила, что на этой неделе ожидается нарастание количества заболевших коронавирусом в стране.

— Мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста день ото дня количества заболевших — на уровне от 16 до 18 процентов, — сказала Голикова. По ее словам, 12 апреля рост в целом составил 16,2 процента, по Москве — 13,3 процента, по Московской области — 36,4 процента, по России в целом, исключая Москву и Московскую область, — 16,6 процента.

— В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 10 тест-систем, которые позволяют выявлять и тестировать заболевание, сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование, — добавила Голикова.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8231339

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