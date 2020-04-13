Голикова предполагает, что рост заражения коронавирусом в Москве может прекратиться в течение двух недель

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве и Подмосковье может прекратиться в течение ближайших двух недель, сообщает ТАСС.

По ее словам, Москва и область лидируют по количеству заболеваемости коронавирусом — 72,3% числа заболеваний приходится на них. Голикова отмечает, что основная часть заболеваний приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с инфекцией.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.