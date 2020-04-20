Голикова объявила средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин — 44,7 года.

— Я бы хотела обратить внимание, если доля детей младше 18 лет составляет 7,6 процента, и это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире, то доля заболевших граждан в возрасте 65+ составляет 15,5 процента. Это ниже, чем в других странах, — цитирует Голикову ТАСС.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405.