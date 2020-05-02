Главврач Коммунарки рассказал, как вылечился от COVID-19

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел коронавирусом. 31 марта он сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. 15 апреля стало известно, что главврач Коммунарки полностью вылечился от инфекции.

— (Переболел) в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов, — цитируют «Известия» со ссылкой на «Россию-1» Проценко.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 2 мая всего зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.