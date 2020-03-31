Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что заразился коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат.

— Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV (коронаврус), но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, — написал Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.