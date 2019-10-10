В Нижнем Новгороде проходит Международный форум «Россия — спортивная держава» — крупнейшая дискуссионная площадка спортивной отрасли. На форуме, который проводится в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, выступил главный редактор издательского дома «Спорт-Экспресс» Максим Максимов.

На дискуссионной панели «Спорт и медиа: борьба за аудиторию» он рассказал о работе классических медиа, монетизации контента и путях наращивания аудитории.

Форум пройдет с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде, в его рамках состоится заседание совета по спорту при Президенте РФ. Ранее Владимир Путин поддержал идею изменить формат и сделать мероприятие ежегодным.