Главный кардиолог Минздрава предложил ужесточить антивирусные ограничения

Гендиректор директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России Сергей Бойцов призвал ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. По его мнению, рост количества выявленных случаев заболевания может быть связан не только с увеличением количества тестов, но и с недостаточной дисциплиной граждан.

— Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом — увеличение количества ПЦР-тестов, — цитирует официальный сайт Минздрава Бойцова. — Кроме того идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплированности граждан. С моей точки зрения карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше. Если же говорить о более точной оценке эпидемической ситуации, то важнее ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки. Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно.

Если режим самоизоляции будет нарушаться и дальше, то высока вероятность, что эпидемический процесс будет развиваться по естественному механизму с большим количеством смертей среди групп риска. При этом следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как и у всех уровнем риска инфицирования.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 3 мая всего зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.