Главный эпидемиолог Минздрава назвал условия, при которых коронавирус можно будет считать остановленным

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико рассказал, когда пандемию коронавируса можно будет считать остановленной.

— О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента, — цитирует Брико «Парламентская газета». - Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне?.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 526 411 человек. Зафиксирован 246 482 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 131 329 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 134 687 человек, 16 639 выздоровело, 1 280 умерло.