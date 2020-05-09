Глава совета директоров «Северстали» предложил ввести карантин в 4 регионах России

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

— Мы несем ответственность за социальную стабильность в регионах, где мы присутствуем, — приводит New York Times Шевелева.

Предприятия «Северстали» работают в Вологодской и Мурманской областях, а также в Республике Коми и Республике Карелия. По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 187 859 случаев заражения коронавирусом. Непосредственно в Мурманской области зафиксировано 2 322 случая, в Республике Коми — 793, Вологодской области — 253, а в Республике Карелия — 125.