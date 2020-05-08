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Глава Роспотребнадзора призвала к изменению правил жизни до появления вакцины от коронавируса

16:47
Спортивные площадки в Лужниках закрыты. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Спортивные площадки в Лужниках закрыты. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с развитием коронавируса в России. По ее словам, необходимо в ближайшее время жить с измененными аспектами жизни.

— Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно, и выстраиваем так свою стратегию и тактику. Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни.

Всего на день 8 мая в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8429201

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