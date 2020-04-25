Глава Роспотребнадзора предложила продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить режим самоизоляции еще на две недели. По ее словам, это связано с тем, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, а о возврате к обычному режиму жизни можно будет говорить после третьего периода.

— Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, два для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало, — приводит «РИА Новости» слова Поповой. — Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли.

По последним данным, на день 25 апреля в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.