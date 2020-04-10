Глава Роспотребнадзора: «Пока никто не может назвать сроки окончания пандемии коронавируса»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в данный момент никто не может дать четких прогнозов о поведении коронавируса и окончании эпидемии, связанной с его распространением.

— Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире, — цитирует «РИА Новости» Попову. — Как поведет себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца, тоже четких прогнозов ни одна страна в мире и ученые не могут выстроить. Мы разработали специальные условия на федеральном уровне, санитарные требования — как сделать так, чтобы это было безопасно и экономика могла дальше развиваться. На каждом предприятии были проведены специальные консультации моими коллегами, чтобы для каждого предприятия адаптировать эти общие требования и обеспечить безопасную работу производств.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.