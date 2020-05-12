Глава Роспотребнадзора: «Коронавирус останется на долгий период»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что проблема коронавируса будет актуальна в ближайшее время. По количеству заразившихся Россия занимает третье место в мире.

— Разные позиции сегодня, разные мнения сегодня излагают ученые в разных странах мира по отношению к новой коронавирусной инфекции, но практически все из них сходятся к одному, российские ученые также с этим согласны, выводу — коронавирусная инфекция определена как инфекция, которая останется с нами на достаточно долгий период, — цитирует Попову ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.