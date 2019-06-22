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Глава ОКР уверен, что российские спортсмены поддержат успех стрелков на Европейских играх

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что остальные российские спортсмены поддержат успех стрелков Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова.

Россияне стали первыми чемпионами II Европейских игр в Минске, завоевав золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

– От всей души поздравляю наших спортсменов с первым золотом Европейских игр в Минске, – цитирует ТАСС Позднякова. – Уверен, что представители других видов спорта поддержат наших стрелков, сделавших почин в медальном зачете.

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https://tass.ru/sport/6580160​

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