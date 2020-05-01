Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал министерства.

Диагноз подтвержден результатом компьютерной томографии (КТ). И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — приводит слова Якушева пресс-служба Минстроя.

По последним данным Worldometers на 1 мая, всего выявлен 3 383 501 случай заражения коронавирусом. Умерших — 238 587 человек, выздоровело — 1 072 887.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.