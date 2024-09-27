Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 21:16

Глава Международной федерации бодибилдинга рад возвращению россиян на чемпионат мира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Международной федерации бодибилдинга (IFBB) Рафаэль Сантоха очень рад тому, что в завершившемся в пятницу в Иране чемпионате мира принимала участие и сборная России.

«Мы очень рады видеть в составе участников чемпионата мира сборную России. Мы убеждены, что спорт — это то, что создано для всех, это инструмент для объединения. Спорт делает наш мир лучше», — приводит слова Сантохи ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации бодибилдинга России.

Чемпионат мира по бодибилдингу завершился 27 сентября. По итогам соревнований сборная России завоевала 20 медалей, из которых девять — золотой пробы.

Источник: ТАСС
Читайте также
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости