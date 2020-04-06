Германия стала четвертой страной мира с 100 тысячами заболевших коронавирусом

CSSE обновлил данные по зараженным коронавирусом в мире. Германия остается одним из главных очагов эпидемии COVID-19 в Европе и стала четвертой страной мира, в которой более 100 тысяч зараженных этой инфекцией.

В Германии положительные тесты сдали 100 009 человек. Первое место по числу зараженных коронавирусом занимает США — 331 151, Испания — вторая (130 759), Италия — третья (128 948).

В Италии наибольшее число умерших от COVID-19 — 15 887 человек. В Германии зарегистрировано 1575 смертей — восьмой показатель.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент число зараженных в этой азиатской стране идет на спад. В России на данный момент 5 389 заболевших и 45 умерших.