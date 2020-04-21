Герман Греф спрогнозировал дату пика коронавируса в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придется на период с 5 по 10 мая. По его словам, аналитики банка выстроили математическую модель развития пандемии коронавируса.

— Мы сделали математическую модель. По нашим оценкам, такой пик (заболеваемости) наступит в стране примерно с 5 по 10 мая, — сказал Греф в видео-интервью на Сбербанк TV.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 456 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 810 человек, выздоровело — 659 536.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.