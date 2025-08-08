Остальные
8 августа, 16:50

Татьяна Комарова: «Детско-юношеские соревнования — это инвестиция в будущее нард в России»

Анатолий Курагин
Татьяна Комарова.
Фото пресс-служба ФНР

В августе проходит большое количество крупных турниров по нардам для всех возрастов: Кубок Москвы, Кубок Сибири и Дальнего Востока и другие. Вид спорта набирает популярность в том числе среди детской и молодежной аудитории. Генеральный секретарь Федерации нард России Татьяна Комарова считает, что перспективы у нардов в нашей стране очень серьезные.

— У нас большие и амбициозные цели в части продвижения нардов как интеллектуального вида спорта, доступного каждому. Проводим много соревнований, как очных, так и онлайн. Видим, что интерес растет практически с каждым днем. Сейчас проходит Открытый Кубок Москвы по длинным нардам — одно из регулярных соревнований в нашем календаре, которое стабильно собирает сильнейших спортсменов страны. В этом году на турнире высокий уровень конкуренции, ведь участвуют чемпионы и призеры крупнейших соревнований.

Параллельно и на Кубке Москвы, и на Кубке Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске, который стартует 13 августа, пройдут и детско-юношеские соревнования.

Это инвестиция в будущее нард в России. Мы не просто проводим детские турниры, а строим систему — от первых шагов в игре до выхода на взрослый уровень. Сегодняшние юные участники — это завтрашние чемпионы, и мы уже видим, как быстро они прогрессируют.

