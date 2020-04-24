Газзаев рассказал, куда депутаты Госдумы РФ передали месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев дал интервью «СЭ» о событиях в мире и в спорте. Вот как он ответил на вопрос о борьбе с коронавирусом:

— Весь мир пытается остановить распространение коронавируса. Из-за этой болезни не только страдают и умирают люди, но и рушатся экономика, социальная, культурная и спортивная сфера во многих государствах. Ничего подобного не случалось со времен Второй мировой войны...

Поэтому каждый должен внести свой посильный вклад. Считаю, это касается не только профессиональных спортсменов. К примеру, депутаты нашей фракции «Справедливая Россия» на днях приняли решение передать свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом, поддержку врачей и заболевших.

— Куда и на что пойдут средства, выделенные конкретно вами?

— Я, как и некоторые другие коллеги, перевел средства в фонд «Доктор Лиза». Они пойдут на благие дела.

Но очень важно понимать, что помочь общему делу может любой гражданин, и далеко не только деньгами. Мы все оказываем огромную помощь врачам и окружающим, когда остаемся дома, соблюдаем режим самоизоляции, внимательно относимся к собственному здоровью и следуем всем рекомендациям Президента, правительства, региональных властей, Минздрава, ВОЗ. Хочется, чтобы все мы были живы и здоровы! (Дмитрий Симонов)