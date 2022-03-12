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Сегодня, 20:55

FISU запретила россиянам участие в Универсиаде 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация университетского спорта запретила россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Российские, а также белорусские атлеты не смогут участвовать в соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации как минимум до конца 2022 года из-за ситуации на Украине.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят летнюю Универсиаду, которая продет в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/14052767
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