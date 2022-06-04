Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 15:24

Фетисов — о компенсациях за соревнования: «Надо включать счетчик! Пусть в рублях все нам присылают»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление министра спорта Олега Матыцина о том, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования.

«Это я предложил несколько месяцев назад. Считаю, это правильно. Важно учитывать еще моральный ущерб — не только спортсменов, но и болельщиков. Надо включать счетчик. Рано или поздно они нам все вернут. Надо копить все вещи и потом предъявить им. Они деньги считать умеют. Пусть в рублях нам все присылают», — сказал Фетисов «СЭ».

2 июня министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о намерении России потребовать компенсировать потраченные средства за все отмененные международные соревнования внутри страны.

Вячеслав Фетисов
1
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
Какие футболисты РПЛ подорожали больше всего. Сколько теперь стоят Захарян, Мартинс и Сергеев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова считает, что Россия получит все компенсации за отмененные соревнования

Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет должен заплатить моральную компенсацию России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости