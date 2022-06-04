Фетисов — о компенсациях за соревнования: «Надо включать счетчик! Пусть в рублях все нам присылают»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление министра спорта Олега Матыцина о том, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования.

«Это я предложил несколько месяцев назад. Считаю, это правильно. Важно учитывать еще моральный ущерб — не только спортсменов, но и болельщиков. Надо включать счетчик. Рано или поздно они нам все вернут. Надо копить все вещи и потом предъявить им. Они деньги считать умеют. Пусть в рублях нам все присылают», — сказал Фетисов «СЭ».

2 июня министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о намерении России потребовать компенсировать потраченные средства за все отмененные международные соревнования внутри страны.