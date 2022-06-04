Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет должен заплатить моральную компенсацию России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможности получить моральную компенсацию за отстранение россиян от постов в международных федерациях.

«Все снятия россиян с постов международных федераций нужно переводить в деньги. Пусть платят моральную компенсацию. Где-то еще мы остались в международных федерациях. Но по большему счету, практически всех убрали. Это все идет от Международного олимпийского комитета. Это их рекомендации. Они богатая организация, деньги у них есть. Нужно им обосновать нашу позицию», — сказал Фетисов «СЭ».

2 июня министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования.