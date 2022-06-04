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Сегодня, 15:32

Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет должен заплатить моральную компенсацию России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможности получить моральную компенсацию за отстранение россиян от постов в международных федерациях.

«Все снятия россиян с постов международных федераций нужно переводить в деньги. Пусть платят моральную компенсацию. Где-то еще мы остались в международных федерациях. Но по большему счету, практически всех убрали. Это все идет от Международного олимпийского комитета. Это их рекомендации. Они богатая организация, деньги у них есть. Нужно им обосновать нашу позицию», — сказал Фетисов «СЭ».

2 июня министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования.

Вячеслав Фетисов
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Фетисов — о компенсациях за соревнования: «Надо включать счетчик! Пусть в рублях все нам присылают»
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